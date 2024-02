Open day al centro olistico con lezioni di yoga, pilates e tanto altro

Open day gratuito per imparare a fare yoga e pilates, ma non solo. Sabato 9 marzo, dalle 10 alle 14, il Centro olistico Mystic Yoga Lab organizza una giornata a porte aperte con lezioni gratuite in diversi stili e metodi, dai più tradizionali ai più innovativi, per raggiungere benessere, relax ed equilibrio mente-corpo. Sarà possibile conoscere i trainer e gli operatori del centro.

"Operiamo con il metodo piccoli gruppi per garantire la massima qualità e personalizzazione - spiegano - Il nostro Centro, con oltre 25 anni di esperienza, offre uno spazio accogliente e rilassante, ideale per praticare yoga e vivere nell'habitat di benessere".

È possibile leggere il programma della giornata, selezionare la lezione desiderata e ordinare il biglietto gratuito a questo link, assicurandosi così la sessione di proprio interesse. Per informazioni infomystikyogalab@gmail.com.