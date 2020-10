Open day al nuovo Circolo degli attori e degli scrittori

In attesa dell’inaugurazione ufficiale in programma il 21 novembre, il Circolo degli attori e degli scrittori, guidato da Cristiano Caldironi e Deda Fiorini, apre i battenti della nuova sede di Marina di Ravenna in piazza Marinai d’Italia 2 (palazzo del Comune) per presentare i primi nuovi corsi per grandi e piccoli.

Si tratta di due open day, in programma il 26 e 27 ottobre, per presentare alla cittadinanza l’offerta di corsi e dare l’opportunità di sperimentare un saggio delle materie di quelli in partenza, teatro e scrittura, che dureranno fino a giugno 2021: lunedì dalle 18 alle 19 è dedicato ai bambini di età compresa fra i 5 e 12 anni per avvicinarli al teatro; dalle 19.30 alle 20.30 è il turno degli adulti con l’insegnante Serena Ballarin sul teatro sperimentale concettuale; Martedì 27 sarà l’occasione per conoscere il corso di scrittura e creatività dalle 18 alle 19; seguirà, dalle 19 alle 20, la presentazione del corso di teatro per adolescenti dai 13 ai 16 anni di età; così come quello di recitazione per gli adulti dalle 20 alle 21 con l’attore Cristiano Caldironi. Per informazioni chiamare o inviare whatsapp al 342 3019159 o scrivere a ilcircolodegliattori@gmail.com.

In programma nei prossimi mesi nuovi anche corsi di fotografia, arti analogiche e digitali che si affiancheranno all’attività ‘regina’ della nuova sede: il Tam, teatro accademia Marescotti. Il 21 novembre, infatti, in concomitanza dell’inaugurazione, i nuovi spazi di Marina di Ravenna ospiteranno i nuovi allievi della quarta edizione della scuola di formazione attoriale guidata da Ivano Marescotti. L’attore, in questi giorni impegnato in un set cinematografico in Sicilia, sta concludendo nella sede storica di via Cavina 9 a Ravenna la terza edizione di Tam, ripresa il 3 ottobre dopo l’interruzione dovuta al lockdown. E’ in preparazione un docufilm con gli allievi protagonisti di monologhi o scene a due realizzato con le tecniche cinematografiche che verrà presentato ufficialmente nel corso della inaugurazione del 21 novembre.