Open day al centro yoga: lezioni gratuite per scoprire tutti i corsi

Domenica 14 gennaio, dalle 9.30 alle 16:30, si tiene l'open day di Mystik Yoga Lab, il nuovo Centro Yoga Olistico a Ravenna (viale della Lirica 43) con 10 lezioni gratuite e tanto altro. Prenotazioni aperte su EventBrite. All'open day si avrà l'opportunità di partecipare a sessioni gratuite (tutte quelle che si vogliono) di diverse discipline, stili yoga da quelli più classici e tradizionali ai più innovativi Hatha, Vinyasa, Pilates, Postural, Meditazione, Total Relax, Gentle Flow, Yin&Prana, Mindfulness, Fluid Hatha, Hatha Relax. Un'esperienza unica per immergersi nell'armonia del corpo e della mente e rigenerarsi. Un'occasione perfetta per scoprire corsi, insegnanti, trainer formatori e operatori olistici, ciascuno sarà guidato in ogni sessione.

Il centro, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, offre uno spazio accogliente e rilassante, ideale per praticare yoga e vivere in un oasi di benessere. Per partecipare serve portare un tappetino, un asciugamano e vestiti comodi per godere al meglio l'esperienza. Le sessioni di yoga e pilates hanno durata di 30 minuti, mentre le sessioni olistiche hanno una durata di 20 minuti. Per informazioni e prenotazioni: infomystikyogalab@gmail.com o whatsapp al 3494343072.