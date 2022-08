Open Water Week sulla spiaggia di Cervia

Il ricco programma di eventi di settembre e ottobre sulla spiaggia del Fantini Club si apre con una grande novità: dal 3 all’11 settembre arriva un programma di iniziative dedicate a tutti gli appassionati di nuoto in mare

In occasione dell’iniziativa #mettiamocilacuffia, la campagna di sensibilizzazione di On The Blue Magazine, che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura dell’acqua come luogo più sicuro, il Fantini Club ospita un programma di attività di grande appeal. La kermesse si apre venerdì 3 settembre con l'incontro con l'autore Stefano Arcobelli, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, che presenta il libro “Federica Pellegrini. Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana”. L'ingresso alla presentazione è aperto a tutti e gratuito. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook @FantiniClub, sul canale Youtube Fantini Club sul sito Fantiniclub.com alla pagina FantiniClubLIVE.

Sabato 4 settembre l'appuntamento è invece con la seconda edizione del “Mile Classic Cervia”, competizione open di “nuoto in acque libere” che si disputa su un miglio classico (1852 mt.) con la partecipazione straordinaria di Dario Verani, Campione del Mondo sui 25km a Budapest 2022.

Dal 6 al 9 settembre è in programma un training camp con il campione Simone Ruffini, mentre il 10 settembre si terranno lezioni per cani di salvataggio e domenica 11 giochi e intrattenimento aperti a tutti.

Un evento turistico sportivo in grado di interessare un target molto ampio, ovvero tutte quelle persone che hanno una forte passione per gli sport acquatici, anche a livello di attività amatoriale, con lo scopo di coinvolgere le famiglie e sensibilizzare alla sicurezza in acqua.