Un'opera di Guerrino Tramonti approda nella collezione del Museo del Castello sforzesco di Milano

Il Comune di Milano ha ratificato l'acquisizione dell'opera di Guerrino Tramonti selezionata dai dirigenti del Museo di Arti Decorative per essere inserita nelle collezioni permanenti del Museo con sede al Castello Sforzesco. La cerimonia avverrà giovedì 16 novembre alle ore 18.30 presso la Biblioteca Dell’Arte Castello Sforzesco di Milano. Con l’occasione verrà presentato il volume dal titolo: “Le Arti Applicate, una risorsa per lo sviluppo sostenibile. La lezione di Guerrino Tramonti” contenente gli esiti del Convegno dedicato al Maestro tenutosi al Grattacielo Pirelli il 4 Aprile scorso grazie all’ospitalità di Regione Lombardia.

Pittore, ceramista e scultore, Guerrino Tramonti nacque a Faenza il 30 giugno 1915. Nella seconda metà degli anni Venti frequentò la Regia Scuola di Ceramica di Faenza dove fu allievo del maestro Anselmo Bucci. Dopo aver frequentato l'ambiente artistico di Venezia ed aver ottenuto i primi importanti riconoscimenti artistici, Tramonti si dedicò in contemporanea all’insegnamento. A partire dagli anni Settanta abbandonò l’attività di ceramista per occuparsi esclusivamente di pittura, elaborando uno stile sospeso fra surrealismo e post-cubismo. Fra le numerose esposizioni si ricordano in particolare la partecipazione alla IV Quadriennale di Roma (1943) e le più recenti retrospettive ad Urbino (2010) e al Museo d'arte moderna di Tokyo (2011). Guerrino Tramonti morì il 17 ottobre 1992 e per volontà dell'artista nacque, nella sua casa-laboratorio di Faenza il Museo Guerrino Tramonti dove sono esposti moltissimi suoi importanti lavori.