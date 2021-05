Opere e artisti che raccontano la culla dell'umanità: la mostra “Io Sono l’Africa”

Africa, un continente dalle tante ferite, un continente dalle tante eccellenze. Il progetto “Io Sono l’Africa” è proprio questo: un contenitore che spazia tra le molteplici forme d’Arte che permeano in ogni villaggio, in ogni etnia, in ogni Paese di quella che viene chiamata la culla dell’umanità. La mostra “Io sono l’Africa preview” è un primo assaggio di questo progetto e viene ospitato dall'8 al 23 maggio alla Sala Artemedia di Cervia.

In mostra artisti dello Zimbabwe tra cui autori che hanno esposto alla Biennale di Venezia, che hanno quadri al Moma di New York e che hanno opere in svariate gallerie internazionali sono i protagonisti di questa anteprima che sarà a disposizione del pubblico. Tafadza Gwetai, Rashid Jogee e Gareth Nyandoro alcuni degli artisti di cui sarà possibile ammirare le opere. Aperto sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 19,00. Prenotazioni: 335-8423131