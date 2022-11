Opere e autori per una grande fiera dell'arte: l’ottava edizione di "Visibile"

Alle Artificerie Almagià di Ravenna torna il 5 e 6 novembre l’ottava edizione di Visibile, il progetto sperimentale curato da Norma Aps in collaborazione con Rete Almagià, che unisce il format di una fiera-mercato di arte e design ad attività multidisciplinari che mappano e raccontano le nuove correnti in ambito artistico e creativo. Visibile torna a dare spazio e voce a progetti innovativi e linguaggi diversificati costruendo un itinerario eterogeneo tra le nuove tendenze culturali contemporanee.

Una due giorni, quella di Visibile, in cui la Unconventional Art Fair sviluppa uno spazio creativo e condiviso dove tutte le forme di arte e creatività trovano casa. L’obiettivo è quello di abbattere il muro tra artista e fruitore in uno scambio costante che va oltre le dinamiche ordinarie di una mostra d’arte. Uno spazio in cui non solo vedere ma anche toccare, parlare e sperimentare rendono le stesse Artificerie Almagià opera-luogo in cui creare partecipazione, connessioni e relazione attraverso i linguaggi artistici.

Un aspetto questo, valorizzato dalle opere in esposizione che riflettono una gamma ampia e diversificata di discipline e modalità di fare arte. Pittura, mosaico, materiali di recupero, fotografia, soundscape e illustrazione trasformano Visibile in cantiere di idee emergenti e ambiente fertile per nuovi approcci all’universo della creatività indipendente.

Un cantiere che vede al suo interno non solo le creazioni in mostra ma anche modi alternativi di vivere le esperienze artistiche, sotto prospettive inconsuete tra laboratori e performance, fino ad aprire visioni alternative e dialoghi su nuovi temi attraverso i talk in programma. Visibile da art fair consolida la sua vocazione di luogo/comunità/sistema di artisti/cittadini, rendendo l’appuntamento del 5 e 6 novembre non solo mostra da visitare ma esperienza immersiva da vivere in tutte le forme: dai linguaggi tradizionali come pittura e mosaico fino alle Industrie Culturali e Creative con modelli fluidi e innovativi.

Ad accompagnare Visibile nella giornata di domenica 6 novembre tornerà negli spazi esterni delle Artificerie Almagià, Garage Sale market, che da sempre promuove la filosofia del consumo critico, di qualità e consapevole, altro appuntamento iconico di casa Norma Aps a fare da cornice a Visibile per costruire e avvicinare un nuovo pubblico, eterogeneo e interessato verso i linguaggi multidisciplinari e creativi emergenti. Sabato 5 novembre h.15-20; domenica 6 novembre h.10-18.