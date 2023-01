Opez live al Cisim di Lido Adriano

Indirizzo non disponibile

Lampadine fulminate, giradischi stonati, lunghe ombre scure e un eterno tramonto. Un suono di legno e di corde quello degli Opez, malinconico, afoso, assetato; viaggiano nel vuoto da riempire, fatto di vento caldo, polvere e silenzio. La band italiana, capitanata dal polistrumentista Massi Amadori, Chitarra, Loop e con Aimone Marziali Cine, Painting; Francesco Giampaoli Basso, Contrabbasso; Enrico Mao Bocchini Percussioni; evoca nella propria musica lo spirito di una terra lontana, fatta di spazi sonori sconfinati e piccole stanze vuote, dimenticate.

Il concerto degli Opez non è solo un’esperienza acustica, ma coinvolge tutti i sensi in un viaggio ipnotico, fisico e mentale.

Il Teatro Concerto Illustrato racchiude tutte le collaborazioni artistiche dell’orchestra e regala allo spettatore un vera e propria esperienza magnetica e multisensoriale, grazie anche alle illustrazioni di Aimone Marziali, l’artista alchimista che continua a tradurre in immagini il cosmo evocato dalle loro note. Questa collaborazione dura fin dalla fondazione degli Opez: scheletri eleganti, lunghe gonne di ballerine e deserti dispersi, rendono la musica “densamente cinematica, sensuale ed emozionale”.

Durante il tour italiano gli Opez ricevono il premio della rivista Keep On come “miglior band live dell’anno”, a conferma del infaticabile lavoro fatto sui concerti, sempre diversi e multiformi.

Venerdì 20 gennaio

Deve Ancora Venire

Opez - concerto illustrato

Performance audio-visiva

illustrazioni a cura di Aimone Marziali

ingresso riservato ai soci AICS 2022/2023

contributo soci a partire da: € 5

info: cisim.lidoadriano@gmail.com / 3896697082

Apertura porte ore 21.00

Inizio live ore 22.00

CISIM

Viale Giuseppe Parini 48 – 48122 Lido Adriano (RA)

Info: cisim.lidoadriano@gmail.com | 389 6697082 | FB ccisim | IG cisimlidoadriano | www.ccisim.it