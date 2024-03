Un viaggio nella Ravenna del Sommo Poeta: apre la mostra "Dante, profeta di Speranza" 

Verrà inaugurata il 22 marzo, in occasione del Dantedì, la mostra “Dante, profeta di Speranza. Candor Lucis Aeternae e Dante a Ravenna” che rimarrà aperta nella basilica di Sant’Agata fino al 31 maggio. L’esposizione voluta dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e a cura di “Dante in rete”, è un viaggio nell’opera di Dante e nella Ravenna del Sommo Poeta, con la chiave di lettura della lettera apostolica pubblicata il 25 marzo 2021, in occasione del 700esimo anniversario della morte dell’Alighieri.

La mostra consiste in 24 pannelli avvolgibili ed è divisa in due sezione: la prima specificamente sulla Candor Lucis Aeternae, che verrà illustrata attraverso immagini dei mosaici di Ravenna e descritta, capitolo per capitolo, con brani del testo e Qr code per approfondire. E la seconda sezione su Dante a Ravenna. Una mostra pensata per i turisti ma anche per i ravennati. Nella seconda sezione i curatori hanno cercato di valorizzare il patrimonio dei documenti dell’Archivio arcivescovile e del Centro Dantesco. Con una sorpresa: «grazie all’intelligenza artificiale abbiamo ricostruito il ritratto della famiglia di Dante e dei suoi amici».

L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 22 marzo alle 18 nella basilica di Sant’Agata, in via Mazzini. Saranno presenti l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni e Manuela Mambelli, curatrice della mostra e coordinatrice di Dante in Rete. Ma mostra sarà aperta al pubblico il venerdì e sabato dalla 9 alle 13, domenica dalle 9 alle 17. In occasione del Dantedì sono in programma alcune visite guidate gratuite con i curatori della mostra: sabato 23 marzo, alle 11 e domenica 24 marzo, alle 15.15 e alle 16.