Al Classis nuovi orari per l'estate e un'altra Notte al Museo

Prezzo 40 euro per l'esperienza Una Notte al Museo

Da lunedì 8 luglio il Classis Ravenna cambia i propri orari e sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Venerdì 12 luglio, alle ore 20, torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e ragazzi dagli 8 ai 11 anni: Una notte al Museo, un'occasione per trascorrere una straordinaria esperienza alla scoperta del mondo antico tra indovinelli, enigmi e prove di coraggio.Muniti di sacco a pelo, tappetino, torcia e, naturalmente, un pigiama, i giovani e temerari partecipanti svolgeranno un'indagine notturna e, una volta risolto il caso, si metteranno a dormire sotto l'occhio vigile delle educatrici museali di RavennAntica. Al risveglio, dopo una ritemprante colazione, tutti a casa in compagnia dei propri genitori.

Programma della Notte al Museo

Dalle ore 20 alle ore 20.30 arrivo, accoglienza, sistemazione per la notte e saluti ai genitori

Inizio dell’avventura in museo

Ore 23.30 tutti a nanna e sogni d’oro

Ore 7.30 colazione

Ore 8 arrivo dei genitori, saluti e arrivederci alla prossima avventura!

Presentarsi entro le ore 20.30 presso la biglietteria del Museo Classis (via Classense 29 – Classe), i bambini devono aver già cenato.

Costo del biglietto 40 euro a partecipante (tutto compreso). Per le iscrizioni telefonare dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 15, allo 0544 473717 entro mercoledì 10 luglio.