L’Orchestra barocca dell’Unione Europea si esibisce a Ravenna

Parte la prevendita dei biglietti per il concerto dell’Orchestra Barocca dell’Unione Europea, in programma lunedì 28 novembre al Teatro Alighieri (inizio ore 21 posto unico 20 euro). Il concerto, organizzato dall’Associazione Angelo Mariani, è il primo in assoluto del nuovo corso dell’Orchestra, costretta nel 2018, a causa della Brexit, a trasferirsi da Oxford ad Anversa, in Belgio, per continuare ad avere sede nel territorio dell’Unione Europea anche dopo la separazione della Gran Bretagna dall’Unione.



EUBO è una realtà unica nel panorama musicale, fondata nel 1985 e finanziata dall’Unione Europea. E’ nata come grande iniziativa dell'Anno Europeo della Musica per celebrare i 300 anni di tre grandi musicisti barocchi: Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti e George Frideric Haendel. Composta ogni anno da 20 musicisti sotto i venticinque anni, provenienti da nove paesi dell’Unione Europea, ha la finalità di utilizzare la musica classica come 'ambasciatore culturale' per l'Ue.