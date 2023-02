L'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Nicola Valentini inaugura "Ravenna Musica"

Torna al Teatro Alighieri “Ravenna Musica”, la stagione di concerti curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani.Giovedì 9 febbraio (ore 21) la serata di apertura è affidata all’Orchestra Filarmonica Italiana, una formazione che rappresenta un esempio assolutamente nuovo di concepire l’orchestra. Strutturata in una Cooperativa, che riunisce oltre 200 elementi di alto profilo professionale, l’orchestra esprime un organico duttile e dinamico. Rodata da centinaia tra produzioni ed esibizioni nazionali e internazionali, l’OFI affronta il repertorio classico con passione e professionalità. Il suo organico modulare, può adattarsi tanto alle produzioni dei grandi Enti lirici italiani quanto dei Teatri di Tradizione.

Sul podio prenderà posto il direttore ravennate Nicola Valentini, considerato uno fra i più talentuosi e brillanti direttori italiani. Il suo percorso formativo, con studi in composizione e direzione a fianco di quelli di violoncello, è stato fortemente segnato dall’incontro con Ottavio Dantone e l’esperienza con Accademia Bizantina.

Il programma della serata ravennate prevede due Sinfonie composte quasi a mezzo secolo di distanza, la Sinfonia n. 40 K.550 di Mozart e la Sinfonia n. 4 op. 90 “Italiana” di Mendelssohn. Le ultime tre Sinfonie di Mozart K. 550, K. 543 e K. 551 vengono considerate una sorta di testamento spirituale del genere Sinfonia scritte tutte nel giro di pochi mesi nell’estate del 1788. L’”Italiana” di Mendelssohn venne concepita durante il soggiorno dell'autore in Italia (1830-1831). A contatto con la natura, le canzoni popolari e le caratteristiche dell'ambiente italiano, Mendelssohn lavorò alacremente alla composizione dei quattro tempi della Quarta Sinfonia. Il risultato è un felicissimo equilibrio spirituale, in cui i termini di classico e di romantico si fondono e si integrano magnificamente.



Fino alla sera del concerto è possibile abbonarsi all'intera stagione. In corso la prevendita dei biglietti. Prezzi abbonamenti: da € 130,00 a € 22,00 a seconda del settore e dell’età. Prezzi biglietti: da € 5,00 a € 30,00 a seconda del settore e dell’età.