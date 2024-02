L'orchestra Leonore apre Ravenna Musica

Torna al Teatro Alighieri “Ravenna Musica”, la stagione di concerti curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani. Martedì 13 febbraio (ore 21) la serata di apertura è affidata ad una compagine italiana di respiro internazionale. Sul palcoscenico prenderanno posto i cinquanta elementi dell'Orchestra Leonore guidati da Daniele Giorgi, suo fondatore e direttore musicale. Per l'Orchestra Leonore è questo il decimo anno di attività, un traguardo importante che sottolinea la solidità della compagine.

Leonore, i cui musicisti sono scelti tra le più importanti orchestre europee ed ensemble cameristici di eccellenza ma anche tra i migliori talenti emergenti, si è affermata in breve tempo per l’originalità delle interpretazioni, l’energia performativa e la grande duttilità stilistica con cui affronta ogni tipo di repertorio.

Riconosciuto per le sue interpretazioni avvincenti e originali, le infinite sfumature e un dinamico senso della forma musicale, Daniele Giorgi, pluripremiato all'8° Concorso Internazionale per direttori d’orchestra Antonio Pedrotti, si distingue per un’attitudine personalissima alla direzione d'orchestra.



Il programma della serata prevede la Sinfonia n. 2 op. 61 di Schumann preceduta, nella prima parte, dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 21 di Chopin.

Solista sarà il pianista Andrea Lucchesini, che si è imposto all'attenzione internazionale da giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Le sue esecuzioni suscitano l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa.



Fino al 13 febbraio è possibile abbonarsi agli 8 concerti della stagione. Da € 180,00 a € 22,00 a seconda del settore e dell’età. Biglietti da € 30,00 a € 5,00.