Organo, ottoni e timpani per i “Concerti di Stella Maris”

Mercoledì 10 luglio2024 alle 21:15 avrà luogo il secondo appuntamento della 53° edizione dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Questo secondo appuntamento vedrà come ospite un ensemble composto da organisti, ottoni e percussioni dei Conservatori “Maderna – Lettimi” di Cesena e Rimini e “F. Venezze” di Rovigo.

Questa serata nasce da un progetto realizzato dalle classi di organo del M° Alessandra Mazzanti, di tromba del Prof. Marco Tampieri e di percussioni del Prof. Gianni Dardi del Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena e Rimini in collaborazione con la classe di trombone del M° Mauro Morini del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo. Viene proposto un concerto dedicato interamente all’organo in dialogo con gli ottoni e le percussioni, repertorio che, causa la scarsa presenza di grandi organi nelle sale da concerto e l’assenza di grandi organi nei teatri, non trova il meritato spazio mentre risulta nella sua sede ideale in una chiesa come quella di Stella Maris di Milano Marittima.

Gli studenti che fanno parte dell’ensemble strumentale sono: Trombe: Elisa Valgimigli, Costanza Dal Monte (CesenaRimini) Tromboni: Emanuele Casadei (Cesena-Rimini) Alessandro Fraccascia, Luca Michieletto (Rovigo). Percussioni: Mario Pesaresi (Cesena-Rimini). Musiche di: Langlais, Rheinberger, Franck, Guilmant, Gigout. Il prossimo concerto sarà mercoledì 28 agosto con protagonista l’organista Gail Archer.

La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Hotel Brigantino, Trattoria da Anna e Roberto, La Casa del Gelato, Fabbrica d’Organi Tamburini di Crema, Paradiso Hotel Bovelacci, Ristorante “Al caminetto”, Nanni Impianti snc, Hotel Astra, Bagno Malusi 258, Hotel Derby, Hotel Suisse, MiMa Tennis Club Marepineta, Ristorante Pizzeria Notte e Dì, Hotel Olympic, Bagno Dario.



L'ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti.