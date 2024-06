Sapori, concerti e magia al chiaro di luna: tornano i mercoledì estivi con Oriolo di Sera

Torna ad accendere l’estate faentina di gusto e divertimento la rassegna “Oriolo di sera”, che ogni mercoledì a partire dal 12 giugno ospiterà alla Torre di Oriolo una selezione dei migliori vini e sapori del territorio. Musica dal vivo, eccellenze enogastronomiche, appuntamenti speciali e la magia della stagione più attesa dell’anno animeranno uno degli angoli più suggestivi della Romagna, meta di decine di migliaia di persone che hanno fatto del parco panoramico ai piedi dell’antico fortilizio medievale uno dei propri luoghi d’elezione.

Ricchissimo il programma della ventunesima edizione, che fino al 21 agosto proporrà concerti, cene sotto le stelle e altri eventi adatti a tutte le età. Ogni mercoledì, dalle ore 20 alle 24, si potrà cenare con i piatti e i vini tipici del territorio accomodandosi tra i tavoli posizionati ai piedi della Torre oppure scegliendo la modalità pic-nic sulle proprie coperte all’interno del parco. Durante la serata si esibiranno le migliori band regionali e sarà inoltre possibile visitare il castello medievale al chiaro di luna, dove saranno allestite mostre d’arte.

A inaugurare la rassegna mercoledì 12 giugno sarà la 104 Band, mentre il 19 giugno arriveranno The Strikeballs. A chiudere la programmazione del mese mercoledì 26 giugno sarà la band After the gold rush trio. Lunedì 5 agosto la Torre di Oriolo sarà tappa della kermesse “CinemadiVino” con la proiezione di una pellicola su maxischermo all’aperto da godersi al chiaro di luna.

Come da tradizione, infine, le serate del 9 e 10 agosto saranno dedicate all’enologia del territorio con “Calici sotto la torre”: in degustazione il Famoso e il Centesimino, l’Albana e il Sangiovese in tutte le versioni, da quelle tradizionali alle più trendy, da assaporare con il naso all’insù alla ricerca di una stella cadente.

Per l’accesso alle serate non serve la prenotazione. Per informazioni sulle singole serate www.torredioriolo.it, pagina Facebook e Ig “Torre di Oriolo” o tel. 333.3814000.