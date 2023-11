“Orto in fabula”: mostra gioco ai Magazzini del Sale di Cervia

Orto in fabula è una mostra gioco per bambini da 2 a 10 anni, per famiglie e scuole. Ideata e prodotta da Immaginante con il Comune di Cervia, giunta alla XIII Edizione ArteBambiniCervia, la mostra è allestita ai Magazzini del Sale dall’11 al 28 novembre. Il percorso espositivo mette l’orto al centro di una narrazione artistica, musicale e letteraria, che coinvolge in modo creativo e divertente grandi e piccoli. Nasce da un’idea di Arianna Sedioli e propone installazioni di Alessio Caruso, Giulia Guerra, Arianna Sedioli, Cristina Sedioli. L’educazione all’arte dialoga con l’educazione ambientale, in un incontro sempre stimolante tra estetica ed ecologia. Antiche raffigurazioni di coltivazioni medievali, così come i ritratti di Arcimboldo e i tappeti natura di Piero Gilardi, animati attraverso tecniche multimediali, suggeriscono orti speciali da inventare combinando conoscenze botaniche e fantasia. L’opera Fragole d’autunno di Marilena Benini accoglie i visitatori, coinvolgendoli attraverso un poetico invito alla lentezza e alla pazienza.



La mostra inaugura sabato 11 novembre alle ore 11, alla presenza delle Autorità del Comune di Cervia; in programma una visita speciale con un concerto itinerante che vede coinvolti Nicoletta Bassetti alla viola, Massimo Ghetti ai flauti, Davide Fabbri alla tiorba e a seguire un laboratorio arte-natura con Marilena Benini e gustosi assaggi in collaborazione con Cervia Social Food. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria.

Le visite animate per le famiglie, della durata di un’ora, si terranno sabato 11-18-25 e domenica 12-19-26 con turni alle 11, alle 15 e alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria. Biglietto euro 5 a persona. Contattare la Segreteria Immaginante 334.2804710 dalle 15 alle 18. Le visite per nidi e scuole, della durata di un’ora, si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 e hanno già registrato il tutto esaurito.





Come semi nell’orto: workshop per educatori e insegnanti

Un incontro per coltivare e nutrire la musicalità con Francesca Venturoli, educatrice musicale, per bambini da 0 a 8 anni. Un repertorio di filastrocche, giochi e canzoni originali, composte dalla formatrice, su suggestione della mostra. Mercoledì 15 novembre dalle 16.45 alle 19.15, presso i Magazzini del Sale. Iscrizioni Immaginante 334.2804710.

Rassegna Storie Ortolane: narrazioni e laboratori per famiglie

Orto da annusare: un sogno per ogni profumo

Letture, laboratorio interattivo, dialogo e merenda, per bambini da 4 a 10 anni, venerdì 17 novembre, ore 17 presso la Libreria Bubusettete in via Circonvallazione Sacchetti 122. Gratuito, su prenotazione Libreria Bubusettete 0544.1888062.

Fiabe nell’orto

Narrazione animata e laboratorio per bambini da 4 a 8 anni, martedì 21 novembre, ore 17 ai Magazzini del Sale. Nel centenario della nascita, un omaggio a Italo Calvino e alla sua fantastica raccolta Fiabe italiane. Ascoltiamo storie ispirate alla natura e alla terra, storie di orti stregati, frutti incantati e personaggi straordinari! La narrazione animata si completa con un laboratorio per creare un libro-orto. Con Cristina Sedioli, scrittrice e narratrice per l’infanzia.

Fagioli magici e altre verdure

Narrazione animata per bambini da 4 a 8 anni, giovedì 23 novembre, ore 17 ai Magazzini del Sale. Attraverso la lettura di fiabe tradizionali, come Raperonzolo e Il fagiolo magico, e di albi illustrati, come L’orto di Simone e Il grande debutto, impariamo a prenderci cura di un piccolo seme, di una fogliolina appena spuntata… immersi nella lentezza che permette il contatto con la terra. Con Monica Biselli, Biblioteca Comunale “Maria Goia”.



Evento Gran Finale!

Che bell’orticello…marcondirondirondello, domenica 26 novembre, ore 17, Magazzini del Sale. Canzoni al gusto di carota? Broccoli ballerini? Ma insomma, è un concerto o un minestrone? Se vuoi scoprirlo, vieni a cantare! Canti, giochi e filastrocche con Francesca Venturoli. E a conclusione, Pic-nic nell’orto: si consiglia di portare tovaglia o coperta da appoggiare a terra.

Le narrazioni e l’evento finale sono gratuiti, ma su prenotazione: Segreteria Immaginante 334.2804710 dalle 15 alle 18 anche whatsapp.

L’Assessore alla Scuola Cesare Zavatta: "Il rapporto con Immaginante-Laboratorio Museo Itinerante prosegue con reciproca soddisfazione fra le parti. Il progetto che è alla base della mostra di quest'anno fornisce contenuti e stimoli artistici e culturali, a favore dei nostri concittadini più piccoli e delle loro famiglie, mira a sensibilizzare su temi molto attuali come l'educazione ambientale e stimola la loro creatività ed il saper fare".