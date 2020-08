Oscar degli Statuto in concerto con il suo progetto da solista

Oscar Giammarinaro, già leader degli Statuto, arriva in concerto a Montaletto di Cervia giovedì 20 agosto con il suo progetto solista Oscar, dall’ammiccante sottotitolo “stile emozionante, musica elegante”.

Dopo più di trent’anni di carriera e 15 album con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo, del Festivalbar e del Primo Maggio a Roma, per la prima volta Oscar intraprende un percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta a uno stile raffinato, fatto di sonorità ricche ed eleganti, accessibili ed orecchiabili.

Il suo “Sentimenti Travolgenti” è un album composto da 8 brani (5 inediti e 3 rivisitazioni di canzoni già pubblicate con gli Statuto) che ruotano attorno a tematiche sentimentali, non esclusivamente amorose.

Il concerto si tiene alle 21:00 presso il Bike Bar Cinetico in Via dell’Industria 3 ed è preceduto a partire dalle 19:30 da un DjSet in stile Mod.