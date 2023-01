Una serata con il naso all'insù per guardare la Cometa dei Neanderthal

Venerdì 27 gennaio, dalle ore 22:30, presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza, il Gruppo Astrofili Faenza, in collaborazione con ARAR, organizza una pubblica osservazione del cielo, per tentare di vedere la Cometa C/2022 E3 (ZTF), detta anche Cometa dei Neanderthal, con binocoli e telescopi. Ingresso libero. In caso di maltempo, l'incontro verrà rinviato. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito AstroFaenza.it

Nella prima parte della notte sarà visibile la Luna al primo quarto, che però fino al suo tramonto, previsto intorno a mezzanotte, disturberà le osservazioni della cometa. A seguire si avranno le condizioni migliori per vedere la cometa e altri oggetti celesti. La cometa è stata scoperta nel marzo del 2022 nell'ambito del programma di ricerca Zwicky Transient Facility (ZTF). Giunge dai confini del Sistema Solare, e il 12 gennaio sarà alla minima distanza dal Sole, a 166 milioni di chilometri (per confronto la Terra è a circa 150 milioni di chilometri dal Sole). L'1 febbraio sarà alla minima distanza dalla Terra, a 42 milioni di chilometri. Tra fine gennaio e inizio febbraio si prevede che la cometa raggiunga la massima luminosità, e potrebbe essere ben visibile con piccoli telescopi e binocoli. Il condizionale è d'obbligo perché le comete sono imprevedibili, e spesso riservano sorprese, sia in positivo che in negativo. C'è da considerare anche che in quei giorni la Luna sarà quasi piena, e purtroppo disturberà le osservazioni.