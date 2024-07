Occhi in alto a guardare la luna e le stelle: serata di osservazione del cielo a Faenza

Giovedì 11 luglio dalle ore 21:00, presso la sede del Gruppo Astrofili in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (terrazzo della palestra delle scuole elementari/medie Carchidio-Strocchi) si svolgeranno osservazioni guidate del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi dell'associazione. Condizioni meteo permettendo, in questa serata si potrà osservare la luna e costellazioni quali Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Orsa Maggiore, Cigno e altri oggetti interessanti.



Ingresso libero e gratuito. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it . Nonostante il caldo diurno, si ricorda che di notte la temperatura può abbassarsi notevolmente, e per passare una serata piacevole, si consiglia di portare qualcosa per coprirsi in caso di freddo.