Luna, Marte e le Pleiadi: un appuntamento con le osservazioni guidate del cielo

Giovedì 10 novembre, dalle ore 20:00, presso la sede del Gruppo Astrofili Faenza in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (terrazzo della palestra delle scuole scuole elementari/medie Carchidio-Strocchi) si svolgeranno osservazioni guidate del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi dell'associazione.

Condizioni meteo permettendo, in questa serata si potrà osservare la Luna tra Marte e le Pleiadi, nella costellazione del Toro, oltre a Giove, Saturno, e altri oggetti celesti interessanti. Ingresso libero. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it