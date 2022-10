Un'osservazione guidata del sole

Nell'ambito dei Weekend della Scienza 2022, domenica 30 ottobre e 27 novembre, dalle 14:00 alle 16:00, il Gruppo Astrofili Faenza organizza due incontri dedicati all'osservazione del Sole, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (terrazzo delle scuole elementari/medie Carchidio-Strocchi)



Condizioni meteorologiche permettendo, saranno messi a disposizione del pubblico strumenti opportunamente protetti per osservare in sicurezza il Sole, tra cui alcuni telescopi solari per osservare la cromosfera e le protuberanze solari.



Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it



I Weekend della Scienza sono una serie di appuntamenti aperti al pubblico, organizzati nel periodo da ottobre a dicembre, da Casa Museo Raffaele Bendandi, Gruppo Astrofili Faenza APS, Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi, Museo Torricelliano e Palestra della Scienza APS. Il programma completo è disponibile su https://www.palestradellascienza.it/cms/images/eventi/2022/WeekendScienza2022.pdf