Otto marzo, tutti gli eventi targati Sos Donna: tante le iniziative in programma

L'8 marzo è la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: ricorre ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto, in ogni parte del mondo. Per le operatrici e volontarie dell'Associazione SOS Donna, che quotidianamente sono al fianco delle donne accolte presso il centro antiviolenza faentino, l'8 marzo si celebra tutti i giorni.

Sono tante le iniziative culturali e di sensibilizzazione nel ricco cartellone di eventi che l’Associazione SOS Donna di Faenza propone, anche in questo 2023, con appuntamenti che dal 7 marzo si estenderanno fino al 2 maggio: tra cineforum e dibattiti, spettacoli di danza, reading e mostre, grazie alla collaborazione con diversi partner del territorio, le volontarie del centro antiviolenza sono riuscite a dare vita a un calendario che unisce formule consolidate e novità da sperimentare.

Come per lo scorso anno, durante le giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 marzo i supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina, si faranno promotori della campagna “Conad sta con SOS Donna”: per ogni scontrino emesso, verranno donati 10 centesimi al centro antiviolenza di Faenza, in sostegno ai progetti rivolti alle donne vittime di violenza e ai/alle loro bambini/e.

Martedì 7 marzo alle 20.30, l’appuntamento sarà al Cinema Sarti (via Scaletta 10 - Faenza) per una serata conviviale. Dapprima le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna di Faenza vi accoglieranno con un buffet di benvenuto, poi tutte e tutti in poltrona davanti allo schermo per assistere alla proiezione de “Il matrimonio di Rosa” (97’ - 2020), diretto da di Icíar Bollaín, con Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea e Paula Usero. Rosa ha un lavoro estenuante e una famiglia ingombrante. Troppo abituata a mettere sempre i bisogni degli altri prima dei suoi, al compimento dei 45 anni si rende conto che la sua vita non solo è fuori controllo, ma è molto lontana dall’essere qualcosa che può definirsi “sua”. Il matrimonio di Rosa è una commedia femminista, colorata e imprevedibile sull’importanza di amare sé stesse. Non è solo la rivincita di una donna che escogiterà un modo inedito per far sentire finalmente la propria voce, ma è anche una presa di coscienza che la porterà a mettere nuovamente sé stessa al centro della propria vita.

Durante la serata sarà possibile acquistare i biscotti de “Il Punto Goloso” di Faenza, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione. L’ingresso al Cinema è a offerta libera, a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

La giornata di mercoledì 8 marzo, sarà trascorsa dalle volontarie di SOS Donna, come ogni anno, distribuendo le mimose offerte da Conad “La Filanda” alle clienti del supermercato faentino, per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. L’iniziativa prevede la presenza delle volontarie di SOS Donna presso il punto informativo posto all’interno del negozio, dalle ore 8.30 alle ore 20.00. Durante la giornata, verranno offerti fiori alle donne e fornite eventuali informazioni in merito al Centro antiviolenza di Faenza.



Le iniziative proseguono anche dopo la giornata dell’Otto marzo.

Venerdì 10 Marzo, alle ore 19:00, presso la Chiesetta di Palazzo delle Esposizioni (corso Giuseppe Mazzini 94 - Faenza), si terrà il dibattito “Eretiche di ieri e di oggi: dalla caccia alle streghe al femminicidio”, organizzato da SOS Donna in collaborazione con Associazione Fatti D’Arte.



Tre secoli di caccia alle streghe hanno portato, in Europa, a 60mila esecuzioni. L’80% dei condannati a morte erano donne. Erano guaritrici, nubili o vedove, povere o vecchie. Le ragioni che portarono alla caccia alle streghe trovano delle inquietanti rispondenze con le discriminazioni e gli stereotipi di genere che perdurano tutt’oggi. Ne parleremo con Martina Fabbri Nuccitelli, autrice e storica specializzata in storia Medievale, Veronica Quarti, redattrice e divulgatrice storica, ed Elisa Ottaviani, operatrice e attivista del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.



L’evento, a ingresso gratuito, fa parte della programmazione di Sorelle - Festival dedicato alla figura femminile, coordinato dall’Associazione Fatti d’Arte, in collaborazione con una molteplicità di partner tra cui la l’Associazione SOS Donna. La quarta edizione del festival, dal titolo “Eretiche”, propone un viaggio che, dal passato al presente, permette di esplorare l’evoluzione della figura femminile, partendo dal ruolo di streghe fino al momento dell’integrazione nella società, grazie al nuovo ruolo conquistato attraverso il lavoro. Il Festival prenderà avvio a partire da venerdì 4 marzo; il programma completo è consultabile sul sito: www.sorellefestival.it



Mercoledì 15 marzo, presso il Teatro Masini (Piazza Nenni, 3 - Faenza), sarà la volta di “Dietro l’ombra – vivere ancora senza me”, spettacolo di danza a cura della compagnia Shadre Dance Family di Ravenna. Lo spettacolo, proposto dall’Associazione SOS Donna in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Faenza, andrà in scena in doppia replica: alle ore 11.15 ci sarà un matinèe dedicato ai giovani studenti e studentesse delle Scuole secondare di secondo grado dell’Unione della Romagna Faentina, mentre alle ore 21.00 si svolgerà lo spettacolo serale rivolto alla cittadinanza.



Partendo dalla storia di Ilenia Fabbri, nostra concittadina e vittima di femminicidio, la rappresentazione ripercorre, attraverso la danza, le vicende di una giovane coppia alle prese con il primo amore. Un amore che si tramuterà presto in un rapporto tossico e di violenza, un racconto immerso in un contesto sociale non solidale con la vittima che, piano piano, diventa l’ombra di sè stessa. Ingresso a offerta libera a partire da 10 €. Consigliata la prenotazione: online scrivendo una mail a info@sosdonna.com; di persona presso la sede dell’Associazione SOS Donna (via Laderchi, 3) tutti i martedì dalle 9 alle 13 e i venerdì dalle 14.30 alle 18.00. Possibilità di acquisto del biglietto anche la sera stessa dello spettacolo dalle ore 20, previa disponibilità.



Gli eventi proseguiranno anche per tutto il mese di aprile.

Venerdì 14 Aprile, alle ore 20.45, presso il Circolo Arci Prometeo (Vicolo Pasolini, 6 - Faenza), sarà presentato “Si prega di non toccare”, spettacolo di teatro-poesia-musica sul tema della violenza contro le donne. Lorenzo Bartolini proverà, con poesie, canzoni e monologhi, a usare le parole migliori per raccontare di mascolinità e stereotipi di genere, per dire basta a questo abominio sociale. Le musiche di Kabuki Dream faranno da paesaggio sonoro alle parole. Dallo spettacolo nasce un omonimo disco, acquistabile durante la serata, i cui proventi saranno devoluti al Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza. Ingresso libero.

Inoltre, da Venerdì 21 Aprile a Martedì 2 Maggio, presso la Galleria Comunale d’Arte Molinella (Voltone della Molinella, 4 - Faenza), si terrà l’esposizione temporanea “Com’eri vestita? - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, un’installazione realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua di Milano, in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. L’installazione, che approda a Faenza grazie all’Associazione SOS Donna, nasce dal bisogno di scuotere l’attenzione del pubblico e sfatare gli stereotipi sulla violenza sessuale.

Inaugurazione mostra: venerdì 21 Aprile alle ore 18.30. Orari di apertura: nei giorni 22, 23, 24, 28, 29 e 30 Aprile, dalle 16 alle 19 (visita guidata alle ore 17 e alle ore 18). Nei giorni 26, 27, 28 aprile e 2 maggio, apertura per le scuole su prenotazione, dalle 10 alle 13 (visite guidate alle 10 e alle 12). Ingresso libero.



Mercoledì 8 Marzo, alle ore 17.00, le volontarie dell’Associazione SOS Donna saranno presenti al MIC Museo Internazionale della Ceramica (Viale Baccarini 19 - Faenza) per la visita guidata “Le donne di Galileo Chini”. Costo: € 5,00. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0546 697311.



Durante la serata di Mercoledì 8 Marzo, parteciperemo inoltre a due iniziative differenti sul territorio: dalle ore 21.00 saremo al Piccadilly Club (Via Cavour 11 - Faenza) per Onda Rosa Indipendente, concerto tutto al femminile organizzato dal MEI e sostenuto da Cral Cisa che durante la serata farà una donazione alle associazioni SOS Donna e Fiori D’Acciaio. La stessa sera, alle ore 20:30 saremo anche alla Rocca di Riolo (Piazza Ivo Mazzanti – Riolo Terme) per partecipare alla consegna premio “Meglio Ridere 2023”.

Giovedì 9 Marzo, alle ore 21.00 presso il Cinema Moderno (Via Morini 24 – Castel Bolognese), parteciperemo alla proiezione film “7 minuti” che affronta il tema dell’erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne in particolare.

Sabato 11 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, l'associazione Borderlain organizza, in collaborazione con il circolo ARCI Prometeo, “Women on (job) board”, una giornata di dialoghi, confronto e giochi sul tema del lavoro femminile con associazioni di settore (CGIL, SOS DONNA Faenza, Fronte Comune e Fatti D'Arte) e con la cittadinanza. L’evento si svolgerà presso il Circolo Arci Prometeo (Vicolo Pasolini, 6 - Faenza), per maggiori informazioni: prometeo.arcifaenza@gmail.com

Giovedì 16 Marzo, alle ore 19:30, presso il Circolo ARCI (Via Emilia Interna 137 – Castel Bolognese), si terrà un’apericena solidale con menù Tunisino e performance musicale di KHIIMEZDJ. Durante la serata verranno presentati i progetti territoriali di SOS Donna Faenza.



Tutte le iniziative proposte sono inserite nel calendario di eventi “Ma Adesso Io”, dedicati alla Giornata della Donna e in programma nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina; il programma completo è consultabile sul sito: https://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Calendario-Eventi/Ma-adesso-io-2023