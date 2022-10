Ottobre Giapponese, si celebra la 20esima edizione fra concerti, film e cooking show

Pronta al via la ventesima edizione dell'Ottobre Giapponese, la più longeva rassegna dedicata alla promozione della conoscenza della cultura giapponese in Italia. Decine di eventi, dal 7 ottobre al 26 novembre, e 47 artisti, sono i numeri che l'edizione targata 2022 proporrà in un ricco programma di mostre di ceramica, mosaico e pittura, appuntamenti al cinema, teatro tradizionale, musica giapponese contemporanea, presentazione di libri, cucina giapponese, workshop di ikebana, incontri e conferenze.

Il variegato calendario, particolarmente nutrito per onorare la ricorrenza, rappresenta l'approdo del viaggio lungo vent'anni per la diffusione e la conoscenza dell'arte e della cultura giapponese a Ravenna, Faenza, e quest'anno anche nella Repubblica di San Marino, comprende novità assolute e tributi alle precedenti edizioni.

Gli eventi sono stati pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato e soddisfare sia chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, sia chi ne è già un conoscitore. Con l’edizione del 2022 il Festival si rinnova, ma senza dimenticare le sue radici e la sua storia, nello spirito del titolo generale della manifestazione: il futuro ha un cuore antico.

“Il Festival di quest'anno -spiega Marco Del Bene, uno degli organizzatori e ideatori della manifestazione - vuole essere la più alta sintesi degli incontri che sono stati organizzati in vent'anni di Ottobre Giapponese e, nello stesso tempo, il manifesto del linguaggio contemporaneo giapponese nelle arti e nella cultura. Un grazie alle Istituzioni pubbliche e alle Associazioni che rinnovano e rafforzano la loro collaborazione con Ascig Ravenna, facendo sì che il festival raggiunga il più alto livello di diffusione e di promozione della cultura giapponese in Italia”.

“Salutiamo con piacere – aggiunge l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – l’avvio di questa ventesima edizione dell’Ottobre giapponese, un appuntamento che nel tempo ha ampliato i propri confini sottolineando sempre meglio la propria vocazione multidisciplinare. L’Ottobre giapponese propone uno spaccato della cultura giapponese attraverso iniziative in grado di stimolare la curiosità di tutti: dal cinema, compreso quello d’animazione, alla cucina, all’arte nelle sue molteplici forme”.

Il programma

7 ottobre - Costellazione Manga: le stelle nel fumetto e nel cinema di animazione giapponese

Luogo: Planetario di Ravenna. Ore 21:00. Ingresso a pagamento

Dall’8 ottobre al 10 novembre - Vibrazioni Contemporanee, mostra di artisti giapponesi e Italiani

Luogo: NiArt Gallery Ravenna. Inaugurazione: 8 ottobre 2022, ore 18:00

14 ottobre - Japanese Knitting: una chiacchierata online sul mondo della maglia giapponese

Luogo: Online. Ore 21:00

Dal 15 al 27 ottobre - Carlo Zauli e il Giappone

Luogo: Museo Carlo Zauli Faenza. Inaugurazione: 15 ottobre 2022, ore 18:00

18 e 22 ottobre - Ikebana: riciclare sulla via dei fiori

Luogo: Casa Vignuzzi Ravenna. Data e ora: 18 ottobre, ore 16:45-18:00, 22 ottobre, ore 10:30-12:00

21 ottobre - Il cielo del Giappone: miti e leggende del Sol Levante.

Luogo: Planetario di Ravenna. Ore 21:00. Ingresso a pagamento

Dal 22 ottobre al 2 novembre - Tracce giapponesi a Faenza

Luogo: Galleria comunale d'Arte - Voltone della Molinella Faenza. Inaugurazione: 22 ottobre 2022, ore 18:00. Orari di apertura: dal 23 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

27 ottobre - Omaggio a Oshima: proiezione di Tabù-Gohatto

Luogo: Cinema Sarti Faenza. Ore: 20:30. Ingresso a pagamento

28 ottobre - Il Buddismo e il suo lungo viaggio verso il Giappone

Luogo: Sala conferenze della Casa Matha di Ravenna. Ore 18:00

4 novembre - La cucina giapponese dà spettacolo: Cooking Show con i cuochi giapponesi dell’AIRG di Milano

Luogo: Caffè Letterario di Ravenna. Ore 17:30. Ingresso a pagamento

4 novembre - Incontro con aperitivo: Koko Mosaico e il Giappone

Luogo: Koko Mosaico, Ravenna. Ore 19:15

5 novembre - Rivelazioni Gastronomiche: Viaggio in Giappone e nella sua tradizione culinaria, con Elisa Nata

Luogo: Kazuma Ravenna. Ore 17:00

12 novembre - Cinema di animazione indipendente. Proiezione e incontro con Honami Yano

Luogo: Palazzo del Cinema e dei Congressi, Ravenna. Ore 16:00. Ingresso a pagamento

12 novembre - Giappone in musica. Il repertorio giapponese dal primo Novecento ad oggi. Concerto con Kae Sugisaki e Roberta Ropa

Luogo: Ridotto del Teatro Masini di Faenza. Ore: 21:00

13 novembre - Il teatro comico giapponese: Spettacolo di Rakugo online

Luogo: Palazzo del Cinema e dei Congressi Ravenna. Ore 11:00

13 novembre - Presentazione del libro Sfalci e ramaglie - frammenti autobiografici di Monica Zauli accompagnamento musicale con Roberta Ropa pianoforte e Domenico Banzola pianoforte, curatore musicale Donato D'Antonio

Luogo: Ridotto del Teatro Masini. Ore 17:00

16 novembre - Proiezione del film: The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic. Photographer Daido Moriyama

Luogo: Palazzo dei Congressi, Ravenna. Ore 17:30- 20:00. Ingresso a pagamento

18 novembre - Proiezione del film: Dozen of Norths di Yamamura Koji

Luogo: Palazzo dei Congressi, Ravenna. Ore 18:00- 20:00. Ingresso a pagamento

19 novembre - Giappone in musica. Il repertorio giapponese dal primo Novecento ad oggi. Concerto con Maurizio Barbetti

Luogo: Ridotto Teatro Masini Faenza. Ore 21:00

20 novembre - La cucina incantata, le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki, con Silvia Casini

Luogo: Kazuma Ravenna. Ore 17:00

26 novembre - Giappone in musica. Il repertorio giapponese dal primo Novecento ad oggi . Concerto con Hiromi Yamada e Denis Zardi

Luogo: Ridotto Teatro Masini Faenza. Ore 21:00.