Ottobre Giapponese: il concerto di Hiromi Yamada e Denis Zardi

Sabato 26 novembre, alle 21, al Ridotto del Teatro Masini, nell'ambito della ventesima edizione dell'Ottobre Giapponese, è in programma il Concerto di Hiromi Yamada (mezzo soprano) e Denis Zardi (pianoforte). Sarà la terza e ultima serata dei tre appuntamenti in calendario dedicati alla musica giapponese contemporanea, in prima assoluta nazionale, per il Ventennale dell'Ottobre giapponese, organizzato dall'ASCIG Ravenna, l'associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone e in collaborazione con la Scuola comunale di Musica Giuseppe Sarti di Faenza, l'associazione Gemellaggi Faenza, il Comune di Faenza e la Scuola Arti e Mestieri Pescarini di Ravenna.