Alla scoperta delle piante carnivore: mostre e incontri nell'ex Convento di San Francesco

Si svolgerà sabato 7 e domenica 8 ottobre, nell'ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo, il XXIV Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Piante Carnivore (AIPC). Evento che vedrà riunirsi tanti appassionati e coltivatori provenienti da tutta Italia e ospiti provenienti da vari Paesi europei. Un fine settimana interamente dedicato a queste piante interessanti e misteriose, che da sempre stimolano la curiosità di adulti e bambini.

Per l'occasione sarà allestita una mostra che permetterà di ammirare rari esemplari di questi gioielli dell’evoluzione. Grazie alla costante supervisione dei volontari AIPC, riconoscibili perché indosseranno maglie di colore arancio, il pubblico potrà scoprire come le piante carnivore catturino e si "nutrano" di insetti e i migliori metodi per coltivarle a casa propria, ottenendo risultati comparabili agli esemplari esposti in mostra.

Sarà possibile incontrare la pianta carnivora “per eccellenza”, la Dionea o Venere acchiappamosche, ma anche le altre diverse specie, dalle poco note ma affascinanti Elianfore, ai rari Cefalotus; per non parlare delle brillanti Drosere, le pendule Nepenti e infine le affascinanti Sarracenie, regine incontrastate delle collezioni italiane.

Non mancheranno, a completare questa due giorni dedicata alle piante carnivore, workshop tematici aperti a tutti, iniziative di raccolta fondi per salvare specie e habitat in via di estinzione, spazi dedicati ai servizi dell’associazione, scambi di piante tra appassionati e aree dove rilassarsi e fare una chiacchierata tra amici.

Il meeting sarà aperto a chiunque gratuitamente, dalle 10.00 alle 19.00.