Palio di Faenza: giovani cavalieri in gara per conquistare la Bigorda d’Oro

Come ogni anno, la città di Faenza si riempie di spettacoli ed emozioni nel mese di giugno con gli eventi e le gare legati al Palio del Niballo. E aspettando il grande torneo, sono molte le manifestazioni che accompagnano questa importante tradizioni. Uno dei momenti più attesi è senza dubbio il Torneo della Bigorda d’Oro, ovvero il "Palio dei giovani".

Si disputa l'11 giugno il Torneo della Bigorda d’Oro 2022, evento che torna dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza sanitaria. La giostra dei giovani che nel 2019 aveva visto vincitore il Rione Giallo viene riproposta per la 24esima edizione con appuntamento prima in piazza del Popolo alle 19, poi allo Stadio Bruno Neri alle 21. Biglietti in vendita su Vivaticket.

Il Torneo della Bigorda d’Oro nasce nel 1997 come Palio dei giovani, disputato tra i cinque Rioni di Faenza secondo le stesse regole previste dalla giostra del Niballo. Il nome Bigorda deriva dal provenzale – la lingua parlata dai trovatori medievali – e più precisamente dall’antico termine “beort”, che significa armeggiare in torneo. Lo stesso termine si riferisce alla lancia di tipo leggero usato nelle moderne giostre cavalleresche. Non deve stupire quindi che il premio per la vittoria del Palio dei giovani sia una lancia in ceramica, con puntale d’oro.

A questo torneo possono partecipare solo giovani cavalieri che non abbiano mai gareggiato per il Niballo, e sempre di più negli anni passati la Bigorda è andata affermandosi come una prima occasione di sfida per i cinque Rioni cittadini, in attesa della Giostra tradizionale di fine giugno. Con un’attenzione particolare: sempre più i giovani fantini vincitori di una Bigorda si sono poi affermati pochi anni dopo nel Palio del Niballo.