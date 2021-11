Pamela Villoresi racconta il genio di Frida Kahlo con "Viva la vida"

Sarà Pamela Villoresi a inaugurare la Stagione 2021/2022 del Teatro Masini di Faenza. La grande attrice sarà protagonista di Viva la vida, spettacolo liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Pino Cacucci che rende omaggio al genio di Frida Kahlo e che andrà in scena da venerdì 26 a domenica 28 novembre alle ore 21. Il progetto e la regia della pièce sono di Gigi Di Luca mentre ad accompagnare Pamela Villoresi sul palcoscenico sono la musicista Lavinia Mancusi e la body painter Veronica Bottogliero.

Incontro con gli Artisti: Pamela Villoresi incontrerà il pubblico sabato 27 novembre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Masini (l’ingresso all’Incontro è gratuito).

La voce della molteplice natura di una donna capace di afferrare con determinazione la propria sofferenza elevandola a una dimensione poetica.

Un urlo di dolore che porta alla luce l’aspetto più propriamente femminile di Frida Kahlo, attraverso simbolismi che richiamano la sua radice multiculturale ed etnica, andando oltre la narrazione biografica e facendo emergere l’anima di Frida donna, messicana, pittrice e rivoluzionaria. Viva la vida è uno spettacolo innovativo, che racconta una Frida intima e contemporanea. In scena, Pamela Villoresi interpreta il ruolo dell’artista, mentre una body painter le dipinge sul corpo nudo i segni dell’arte di Frida e una cantante interpreta Chavela Vargas.

Animata dal fuoco dell’amore per Diego, per le donne, per l’arte, per le radici della propria terra, per la sua stessa vita, vissuta voracemente nonostante la fragilità della sua condizione fisica, Frida si mette a nudo, ripercorre l’esistenza travagliata, trascorsa in bilico tra vita e morte. Ormai stanca ed annientata dalla sofferenza, si prepara ad affrontare il suo ultimo viaggio, lasciandosi trasportare in un’atmosfera onirica, nella quale proietta immagini e ricordi. È la Pelona, la morte, ad assistere Frida in questo lento abbandono, che la libera dalla gabbia di un corpo deteriorato e le restituisce la vita come opera d’arte, attraverso la creazione del mito. È nella cantante Chavela Vargas, espressione di sensualità e trasgressione, che Frida trova sollievo dal tormento interiore, attraverso momenti di serenità e di intimità. Simbolo della rivoluzione culturale di quel tempo, Chavela canta Frida e per Frida, canta il Messico di quegli anni, in cui il movimento culturale femminile ha fatto sì che l’arte stessa fosse rivoluzione, dandole un nuovo volto, rivendicando l’appartenenza e l’identità del passato.

Biglietti: da 29 a 27 euro.