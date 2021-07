Pane, vino e saltimbanchi: artisti in scena con "Zircus"

Zircus reinventa il circo, per un’esperienza che unisce la convivialità di pane e vino, con lo stupore dei saltimbanchi. Zircus è un non-circo, ideato da Glenda Costerni, organizzatrice e coordinatrice di eventi, Mattia Verbeni, artista e autista di ambulanze, e Filippo Avvanzini, informatico, che hanno unito le loro passioni e abilità in nuovo format per vivere in maniera inedita le colline di Romagna.

Appuntamento giovedì 29 luglio, ore 19, alla Tenuta Massellina di Castel Bolognese con l’esibizione de Il Paggio dei Clerici Vagantes e l’allegria dei Basterdjazz.