Paola De Angelis al Peter Pan di Marina di Ravenna

Dal 08/07/2021 al 08/07/2021

Terzo appuntamento con la settima edizione della rassegna Peter Pan 3d sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, giovedì 8 luglio.La serata vede il ritorno al 36 di viale delle Nazioni di Paola De Angelis, conduttrice di uno dei programmi di culto della Rai ovvero lo storico "Sei gradi" in onda su Radio Rai Tre, autrice del blog "A place to be", traduttrice di Nick Cave. E proprio a a Nick Cave è dedicata la serata del Peter Pan, un racconto unico e originale su un gigante indiscusso della scena musicale mondiale degli ultimi decenni.

La rassegna, curata come sempre dal dj Luigi Bertaccini, proseguirà con Moltheni (il 14 luglio), Giancane (21 luglio), Beatrice Antolini il 30 giugno, Emma Nolde il 28 luglio, i Tonno (18 agosto), Enrico Farnedi il 25 agosto. Con extra davvero d'eccezione: lunedì 26 luglio sarà infatti sulla spiaggia del Peter Pan Luca Persico "O'Zulù" della 99 Posse.Come sempre le serate saranno anticipate dalla Radio in Spiaggia in collaborazione con i dj di Melody Box dalle 20.

L'ingresso è libero, ma è raccomandata la prenotazione.



08/07 PAOLA DE ANGELIS RACCONTA NICK CAVE

14/07 MOLTHENI

21/07 GIANCANE

26/07 LUCA PERSICO "O'Zulu"

28/07 EMMA NOLDE

04/08 SILVIA BOSCHERO LA RADIO IN SPIAGGIA

18/08 I TONNO

25/08 ENRICO FARNEDI