Paola Turci si racconta nello spettacolo "Mi amerò lo stesso"

Paola Turci è protagonista sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, venerdì 25 novembre alle ore 21, con lo spettacolo Mi amerò lo stesso, scritto dalla stessa cantautrice insieme ad Alessandra Scotti per la regia di Paolo Civati.

Nello spettacolo Paola Turci si racconta in un monologo che, in alcuni momenti, diventa dialogo: certe volte non è più lei a parlare, bensì qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento. Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita.

Il racconto della vita di una donna in cui è facile identificarsi: i suoi desideri, le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro.

Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora a ogni fase della sua esistenza. Paola Turci si mette a nudo e lo fa portando sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada… mi amerò lo stesso.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29).