Dallo show di Paolo Cevoli alle acrobazie dei Kataklò: il “Teatro sotto le stelle” del Masini è ricco di emozioni

A poche settimane dalla chiusura della Stagione 2021/2022 il Teatro Masini di Faenza è già pronto a presentare al suo pubblico la ricca proposta estiva che, senza soluzione di continuità porta, nel “salotto” teatrale di Piazza Nenni/Molinella – quest’anno finalmente allestito con capienza completa di oltre 400 posti -, la collaudata formula di un cartellone popolare e di qualità, aperto a tutte le età e a diverse espressioni dello spettacolo dal vivo: comicità, Danza, Operetta, Musica e tanto Teatro per Ragazzi e famiglie. Teatro Masini Estate è diventato, anno dopo anno, un nuovo importante “spazio” di comunità, socialità, divertimento ed emozioni e l’edizione 2022 ne sarà conferma con protagonisti in grado di attirare l’attenzione e la curiosità di un pubblico aperto e preparato come quello faentino.

Gli appuntamenti con la comicità partiranno il 6 luglio con il Paolo Cevoli Show, due ore di battute “a raffica” in cui il celebre comico pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola della nostra terra e sulla netta superiorità delle donne rispetto all’uomo. Il 28 luglio sarà la volta di Syusy Blady con il suo Misteri per caso, un viaggio un po’ comico e un po’ surreale tra Storia e misteri. Syusy, da viaggiatrice e da Indiana Jones in gonnella, finalmente corregge i sussidiari e mette in dubbio convinzioni che troppo spesso diamo per scontate e che ci impediscono di vedere la verità. Il 9 agosto Maria Pia Timo, insieme alla Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, presenterà Il Ballo, un varietà comico-musicale sull’immaginario del mondo delle balere e del “liscio”, genere un tempo bistrattato ma oggi riscoperto e apprezzato anche dalle nuove generazioni.

La proposta coreutica vedrà alternarsi i linguaggi della danza moderna e neoclassica con la compagnia del Nuovo Balletto Classico in Poesie in danza (21 luglio) e di quella acrobatica e atletica degli straordinari Kataklò in Back to Dance (31 agosto), mentre, per quanto riguarda l’Operetta, Corrado Abbati porterà sul palcoscenico di Piazza Nenni le atmosfere parigine con La vedova allegra (13 luglio).

Come in ogni precedente edizione, una parte importante di Teatro Masini Estate sarà occupata dal Teatro Ragazzi con sei spettacoli, programmati nei lunedì sera di luglio e agosto, portati in scena da alcune delle più importanti Compagnie professionali del settore. Storie buffe e divertenti, di viaggi, scoperte e avventure fantastiche che offriranno preziose occasioni di divertimento per tutti, senza distinzioni di età, cultura o provenienza, perché l’universalità delle fiabe e del Teatro Ragazzi “parla” alle persone in quanto simili e non in quanto singoli.