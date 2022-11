Paolo Cevoli in scena con il nuovo show "Andavo ai 100 all’ora"

Prende il via, lunedì 21 e martedì 22 novembre alle ore 21, la Stagione 2022/23 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Un’inaugurazione scoppiettante con un “amico” del palcoscenico bagnacavallese quale è Paolo Cevoli che presenterà il suo nuovissimo spettacolo Andavo ai 100 all’ora. Paolo Cevoli sarà anche protagonista dell’Incontro con l’Artista che si terrà martedì 22 novembre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Goldoni. L’Incontro è a ingresso gratuito.

“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962 e in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità! Oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini. Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni. Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e l’apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio”, anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Biglietti: da 28 a 18 euro + 1 euro di diritto di prevendita.