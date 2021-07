Paolo Conticini svela in palcoscenico "La prima volta"

Paolo Conticini, con lo spettacolo La prima volta in scena all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima giovedì 5 agosto alle ore 21.15, legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli dà la possibilità di esprimersi come attore… è solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. La pièce è dunque un reading, scritto dallo stesso Conticini insieme al regista Luigi Russo.

Tra un aneddoto e l’altro, Paolo Conticini legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte sono le nostre, i suoi dubbi sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni. Coincidenze incredibili che narrano cose credibili. Congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette sliding doors che ognuno di noi ha incontrato nella vita, che hanno inconsapevolmente costruito la struttura portante di una vita originale. Paolo ci confida le sue insicurezze, ci mostra le sue paure e le sue fragilità, permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico e ci fa scoprire l’essere umano tanto simile a “quel nostro amico della porta accanto”.

Biglietti: 22 euro (posto unico). Prevendite: da mercoledì 4 agosto dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale Walter Chiari. Prenotazioni telefoniche: nelle mattine di prevendita dalle ore 11 alle ore 13 al numero 0544 975166; negli altri giorni, agli stessi orari, al numero 0546 21306. Biglietti online: Vivaticket.