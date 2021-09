Un tour da Dante a San Vitale sui canti del Paradiso

Sabato 11 settembre si va alla scoperta del Paradiso di Dante. Alle 11.00 parte la visita davanti alla chiesa di S. Francesco, un tour di un'ora e mezza con termine alla basilica di S. Vitale. L'itinerario si incentra sulla cantica del Paradiso ed in particolare sul suo confronto con la rappresentazione bizantina nella Basilica di San Vitale. Partendo dal luogo di sepoltura di Dante si passerà per alcuni dei luoghi che hanno visto la presenza di Dante a Ravenna per concludersi nella Basilica di S. Vitale. Eventualmente si visiterà il Mausoleo di Galla Placidia, salvo disponibilità di posti al momento della prenotazione.



Partecipazione: Massimo 20 persone con prenotazione obbligatoria su EventBrite. La visita sarà effettuata solo in esterni rispettando i protocolli Covid-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Per l'ingresso alla Basilica di S. Vitale è obbligatorio essere in possesso del green pass.



Costo: 14 euro a persona. La quota include la visita con guida abilitata ed il noleggio della radioguida. Il prezzo non include il biglietto d'ingresso alla Basilica di S. Vitale di 9,50 euro a persona (gratuito sotto gli 11 anni) ed il supplemento al Mausoleo di Galla Placidia di 2 euro a persona da pagare in loco al momento della visita. Il biglietto d'ingresso è valido per 7 giorni e dà la possibilità di visitare anche la Basilica di S. Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, la Cappella Arcivescovile ed il Museo Diocesano. Per informazioni: cell. 348 35 80 426 - email marianna.zecchini@gmail.com

