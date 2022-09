Parata, musica e attività per le scuole: torna la Festa dello sport

Orario non disponibile

Torna sabato 8 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele II, la Festa dello sport di Cotignola. Il programma prevede alle 16.30 la parata delle associazioni sportive per le strade del centro, accompagnate dalla banda filarmonica "Ludovico Ariosto" della città di Ferrara. A seguire, premiazione delle eccellenze sportive da parte dell’Amministrazione comunale. La manifestazione si svolge all’interno della 60esima Sagra del vino tipico romagnolo (6-9 ottobre), organizzata dalla Pro Loco di Cotignola in collaborazione con la rete di imprese Cotignola Invita.

Dalla scorsa settimana è in corso un fitto calendario di attività ludico motorie, a cura delle associazioni sportive, all’interno delle scuole dell’infanzia e primarie di Barbiano e Cotignola, dell’asilo "Carlo Maria Spada" e della scuola secondaria di primo grado "Luigi Varoli". Le attività hanno coinvolto centinaia di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.