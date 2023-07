Una "parata nuziale" in centro: il nuovo appuntamento con Ravenna Banda di sera

Continua l'estate di "Ravenna Bella di Sera" con i negozi aperti anche al calar del sole e un cartellone ricco di iniziative promosse dal Comitato Spasso in Ravenna con il supporto dell’Amministrazione comunale e di tante realtà del territorio. Per la serata di venerdì 21 luglio giunge il terzo appuntamento con "Ravenna BANDA di Sera", il Festival delle Marching Band 2023.

Dalle ore 21 partirà da via Argentario, una delle strade più iconiche della città a due passi dalla Basilica di San Vitale e dal Mausoleo di Galla Placidia, una nuova parata da non perdere, quella della “Second Line Street Band”, ancora sotto la direzione artistica di Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali dell’associazione TUMM Ets.

La “Second Line Street Band” porta nel sud degli stati confederali americani. In quei territori degli USA dove la musica, il ballo e il ritmo sono parte integrante della storia e del lungo percorso di integrazione razziale. In una parata di strada a New Orleans il gruppo che guida la sfilata e la banda di ottoni che lo accompagna sono considerati la "linea principale". Il grande gruppo di persone che invariabilmente seguono dietro, sono la cosiddetta "seconda linea". Nella cultura afro-americana di New Orleans, le seconde linee sono l’evento della settimana, spesso alla domenica pomeriggio, e consentono alla comunità di riunirsi e festeggiare, sia per festività che per matrimoni, ma non solo.

A Ravenna una band che riprende questa tradizione e la riadatta proponendo una parata nuziale fatta di divertimento e ritmo portando gli spettatori al seguito sino in Louisiana e, perché no, fin sulle rive del Mississippi per far festa tutti insieme. La band è nata all’interno dell’associazione toscana Be Diesis, realtà costituita per diffondere e promuovere la cultura musicale legata al mondo delle marching band e i musicisti stessi si esibiscono insieme ad una coppia di trampolieri. L’arrivo del corteo è previsto questa volta in via degli Ariani.

Durante la serata, per il progetto “Piazze della Solidarietà”, in piazza Andrea Costa saranno allestiti gli stand del Birrificio del Molino Spadoni e il Molino Spadoni, una delle aziende più colpite dall'alluvione nella sede di Coccolia. In Piazza del Popolo invece, postazione delle Cheerleader Chiefs Ravenna, che accompagneranno la marching band con un side show dedicato. L'occasione per scoprire questa danza che racchiude elementi di acrobatica, artistica e jumps, dove il risultato si ottiene solo con la partecipazione e la performance di tutto il team. In piazza Kennedy, ancora musica live con le iniziative delle attività presenti nell'area.