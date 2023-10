Parata e spettacolo di Halloween, torna il Billo Circus

Il Billo Circus torna a esibirsi martedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, nel quartiere Darsena di Ravenna. L'evento, patrocinato dall'assessorato al Decentramento del Comune, prevede il ritrovo alle 16.30 al parco delle Mani Fiorite di via Eraclea, da cui partirà alle 17 la parata che attraverserà le vie Tommaso Gulli, Lanciani e Trieste per fare tappa in via Magazzini Posteriori 31, dove, nel ristorante Alchimia, alle 18, il clown Billo darà inizio al suo spettacolo completamente gratuito rivolto ai cittadini.