"Parco Lento", una festa in pineta per scoprire le nuove aree gioco

Un pomeriggio di festa all’aria aperta, dedicata alle bambine e ai bambini ma aperta a tutti. Lo organizza il Comune di Cervia nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, per conoscere le nuove aree gioco del “Parco Lento – Parco dei diritti naturali delle bambine e dei bambini”, realizzate con i finanziamenti del progetto europeo Wonder – Interreg Adrion. Grazie a tali fondi è stato completato il percorso ludico-didattico della pineta di Pinarella-Tagliata.

L’appuntamento è per venerdì 23 settembre, dalle ore 15 alle 17. In programma giochi e intrattenimento a cura di uno staff di animatori che accompagneranno i bimbi in un percorso di laboratori divertenti e creativi alla scoperta del parco e dei diritti che rappresenta. Il punto di ritrovo è l’installazione del “Diritto al Buon Inizio – Gioco non perdere il filo”, in corrispondenza dell’entrata alla pineta dalla via Emilia a Pinarella. Qui sono previste le iscrizioni, e da qui si svilupperanno le diverse attività ludiche che coinvolgeranno piccoli partecipanti dai 6 anni in su. La partecipazione alla Festa è libera e gratuita. Al termine è prevista una merenda ed un piccolo premio per coloro che parteciperanno al maggior numero di laboratori. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà alla sala del Consiglio di Zona di Pinarella-Tagliata, in via Abruzzi 53.