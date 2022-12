“Parole e musica - Dedicato a”: secondo appuntamento con la rassegna

Prezzo non disponibile

Il 7 dicembre è in programma nella sede del centro sociale Il Portoncino il secondo appuntamento della rassegna musicale “Parole e musica - Dedicato a”, promossa con il patrocinio del Comune di Ravenna dal Borion’s music studios in collaborazione con il centro sociale.

Questo secondo appuntamento è dedicato alla magica tromba di Chet Baker e vedrà protagonista il “Trio Mode”, composto da Giò Belli, Luca Marianini e Stefano Travaglini. Giò Belli è chitarrista e compositore romagnolo che collabora con musicisti di livello nazionale e internazionale e ha partecipato a festival di rilevo mondiale come Umbria Jazz. Luca Marianini è un trombettista con esperienza classica e jazz, che ha collaborato con artisti del calibro di Lee Konitz, Enrico Rava, Paolo Fresu. Stefano Travaglini invece è un contrabbassista che ha suonato con alcuni dei migliori musicisti italiani e stranieri quali Franco Cerri, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso. E poi, fugace special guest, Alessandro Scala. Saranno loro a far rivivere al pubblico le capacità espressive fuori dal comune che hanno reso famoso il grande trombettista americano Chet Baker. La sua travagliata storia sarà ripercorsa attraverso le interpretazioni più famose a partire da “My Funny Valentine” eseguito nel primo LP della band Gerry Mulligan Quartet.

Il concerto comincia alle 21 ed è preceduto, alle 20, dalla cena (filetto di bosega arrostito con le verdure in padella; baccalà fritto ripassato nel sugo con polenta o crostini; calice di vino e acqua, dolce). Costo della serata 30 euro al quale va aggiunto il costo della tessera del centro sociale Portoncino, in via Portoncino 4.

Per altre informazioni: Mario, 3339588835 – marioborioni50@gmail.com