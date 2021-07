"Parole vive sotto le stelle" a Castel Bolognese

Prendi un piccolo paese della Romagna, due anni di pandemia, due maestre indomite (una di danza, l’altra di scrittura), artisti in erba chiusi in casa con i propri pensieri: questa è la ricetta di Parole Vive. Per il secondo anno Parole Vive si presenta sotto le stelle, lungo il percorso del fiume Senio. A forza di “quello no”, “non si puo' ” , è proprio vero che nelle difficoltà la creatività vola in alto. Lungo il sentiero dell'argine del fiume gruppi di otto, dieci persone sono accompagnati nel buio della notte ad incontrare le storie narrate dalle voci di chi le ha scritte, poi musicate e danzate da giovani donne che ne interpretano i sentimenti in maniera magistrale. Ad oggi sono state fatte 20 repliche, 5 ogni sera, accolti circa 200 spettatori che lasciano dediche strabilianti: parlano di meraviglia, gratitudine, arte. Forse neanche noi all’inizio sapevamo che cosa stavamo facendo, ma sicuramente vorremmo condividere l’emozione nel trovare la sorpresa negli occhi delle persone che stiamo accompagnando a sognare: un viaggio dentro sè stessi ed ai sentimenti condivisi. Parole vive è un marchio registrato, e nasce dalla collaborazione di tre realtà: Agorà Danza con Francescantonia Carletti, L'Angolo aps con Franca Marabini ed Inchiostro Simpatico con Rosarita Berardi.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...