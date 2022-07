Storie, danza e e suoni della natura: riparte la rassegna "Parole vive sotto le stelle"

Prenderà il via la terza edizione di "Parole vive sotto le stelle": uno spettacolo itinenrante che unisce una piacevole passeggiata notturna alla poesia e alla danza. Appuntamento nei giorni domenica 10, lunedì 11 luglio e domenica 17 e lunedì 18 luglio dalle ore 21,30 in turni di dieci spettatori in partenza ogni 15 minuti.

Un'emozionante itinerario lungo il percorso del Parco Fluviale -Sentiero della Legalità- di Castel Bolognese, partendo da Biancanigo. Passeggiando al chiaro di luna tra stelle, lucciole, grilli e suoni della natura incontrerete tante storie, narrate attraverso il linguaggio del corpo e della parola.

Parole Vive è un'identità artistica che si propone di ideare, predisporre ed organizzare eventi e spettacoli che ruotino attorno all'argomento Parola, una parola che urla, si muove sul corpo danzando e dando voce e suono anche alle arti figurative, nasce dall'incontro di realtà affini tra loro come Agorà Danza, Associazione L'Angolo e Inchiostro simpatico. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 348 28 02 595