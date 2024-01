Al via il tour di degustazione del cardo con protagoniste le specialità di tutta Italia  

Da Cervia a Cesenatico, passando per Ravenna e Roncofreddo. Dieci ristoranti del territorio sono pronti a ospitare altrettante iniziative gastronomiche per il "Circuito del cardo", evento che punta a valorizzare questo particolare elemento della cucina romagnola e non solo. Il circuito inizierà venerdì 12 gennaio e si concluderà a metà marzo.

I ristoranti partecipanti sono: Locanda dei Salinari-Cervia, 12 gennaio; Officine del Sale-Cervia, 19 gennaio; Locanda Remare-Cesenatico, 26 gennaio; Quinto Quarto-Cesenatico, 2 febbraio; Acervum-Cervia, 8 febbraio; Osteria dei Frati-Roncofreddo, 23 febbraio; Osteria delle Mura-Cervia, 23 febbraio; Ristorante dei Pescatori-Cervia, 1° marzo; Circolo Aurora Osteria-Ravenna, 7 marzo; Al Deserto-Cervia, 15 marzo.

Sarà occasione anche per degustare i cardi ospiti della "Festa del cardo gobbo": il cardo di Bulgarnò , il cardo della Sardegna, il cardo romagnolo gigante, il cardo gobbo di Nizza Monferrato (At), presidio Slow Food, il cardo gobbo di Cervia e il cardo tradivo.

“Stiamo entrando nel vivo della festa del cardo - spiega lo chef Gianni Berti della Locanda dei Salinari - promuovendo il cardo gobbo di sabbia con la collaborazione tra ristoratori. Partiamo da Cervia fino ad allargarci in altre località e città come Cesenatico, Roncofreddo e Ravenna. Abbiamo iniziato quasi per gioco ma tassello dopo tassello si è arrivati a un percorso gastronomico di alto livello, coinvolgendo chef che credono nella valorizzazione di questo prodotto, ma si è lavorato anche per far arrivare a Cervia durante la festa altri tipi di cardo da tutta Italia per vedere le differenze e confrontarsi con altre realtà a noi vicine”.