Parte da Palazzo San Giacomo "Rivoluzione Dante", il nuovo spettacolo di Elena Bucci

Parte la "Rivoluzione Dante", la nuova sfida teatrale di Elena Bucci che, nel ruolo di interprete e regista, porta in scena domenica 4 luglio, ore 21.30, a Palazzo San Giacomo di Russi uno spettacolo ispirato a “La Vita Nova” e a “La Divina Commedia” di Dante Alighieri. Uno spettacolo che vede impegnati anche alcuni attori della compagnia Le belle bandiere e musiche eseguite dal vivo da Dimitri Sillato. Ingresso gratuito.

"Dante Alighieri e le sue opere sono al centro di un grande movimento di riscoperta e rilettura che prende a pretesto la celebrazione dei settecento anni dalla sua morte - spiega Elena Bucci -. La Duse scriveva: 'Odio i centenari, le commemorazioni, i giubilei…'. Crediamo intendesse dire che spesso i festeggiamenti, per quanto realizzati con le migliori intenzioni, incastonano i celebrati in uno schema rigido, che li allontana invece di avvicinarli. Ci dispiacerebbe che questo succedesse per Dante Alighieri, uomo d’ingegno sorprendente, inclassificabile, potente, vasto".

"È un vero poeta e quindi, rivoluzionario - prosegue l'attrice e regista -. Le sue parole rimbalzano attraverso i secoli fino a noi, dopo essere state a volte dimenticate, a volte banalizzate, dopo avere illuminato tanti artisti e lettori prima di noi. Ancora ci trasformano, come soltanto la poesia sa fare. Ad ogni lettura quest’opera parla in modo diverso, cangiante come il potere visionario della lingua poetica. Testimonia come il talento dei singoli possa diventare memoria e ricchezza per tutti, linguaggio che unisce i popoli, le culture, i saperi, le arti.