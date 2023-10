Parte "Il Circolo delle Arti": il nuovo progetto della compagnia Le Belle bandiere

Indirizzo non disponibile

La compagnia Le belle bandiere torna con il progetto "Il Circolo delle arti", tre serate di teatro, musica, cinema, storie a sorpresa, racconti e interviste. La prima serata è prevista lunedì 16 ottobre alle ore 20.45, quando il palcoscenico del Teatro Comunale di Russi sarà aperto al pubblico. Il progetto è ideato da Elena Bucci, con la collaborazione di Marco Sgrosso, è curato da Le belle bandiere, con il sostegno del Comune di Russi e della Regione Emilia Romagna e si avvale della partecipazione di attori, cineasti, musicisti, studiosi, cittadini, associazioni.

Alla prima serata seguiranno quelle di lunedì 20 novembre e di martedì 19 dicembre.

“Come fossimo di sera intorno al fuoco, ci ritroviamo in un angolo del teatro che somiglia al set di un film per ascoltare il sussurro di fantasmi buoni. Artisti di esperienza, giovani in crescita, studiosi, appassionati, cittadini, raccontano storie a sorpresa. Si crea uno spazio intimo e infinito che accoglie curiosità intorno al teatro e alle arti, video, domande, osservazioni, interviste e racconti di vite, vocazioni, professioni, sogni, paure, desideri.”, spiega Elena Bucci.

Nella prima serata Elena Bucci, accompagnata alla fisarmonica da Christian Ravaglioli, con la cura del suono di Raffaele Bassetti e le luci di Roberto Passuti, porterà in scena alcuni frammenti del suo spettacolo Terra Mater Matrigna, una riflessione sul rapporto con i dialetti e la terra d’origine con una dedica particolare a Ivano Marescotti. E’ previsto un dialogo con il pubblico con domande, racconti, pensieri. Appuntamento alle ore 20.45, ingresso gratuito, posti limitati, è necessaria la prenotazione.