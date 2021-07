Parte il festival Viandante: Marescotti, Riondino e Massironi sulle tracce del Poeta

Una rassegna di appuntamenti dedicati al Sommo Poeta in Bassa Romagna con alcuni grandi protagonisti del panorama teatrale italiano

Prende il via in Bassa Romagna VianDante, un festival dedicato a Dante che da lunedì 12 luglio a mercoledì 25 agosto viaggerà attraverso i Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano. Si tratta di una rassegna di testi e musica organizzata in collaborazione con Ensemble Mariani ed Emilia Romagna Festival, all’interno di un progetto di ampio respiro che coinvolge i tre enti.

Il festival, organizzato per celebrare il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, gira attorno al numero tre, tanto caro al Sommo poeta. Non a caso le serate organizzate sono nove, tre per ogni Comune partecipante.

La rassegna inizierà lunedì 12 luglio nel giardino della biblioteca comunale di Alfonsine. Si esibirà per l'occasione Ivano Marescotti, che proporrà una rilettura dei canti danteschi dal titolo O tu che se' di là dal fiume sacro, accompagnato dal trio Onde armoniche.

Si prosegue mercoledì 14 luglio nel bosco di Fusignano, dove l'attrice Elena Bucci, accompagnata da Massimo Mercelli al flauto, inizierà un viaggio in tre tappe con lo spettacolo intitolato Inferno: attraversare la selva oscura.

Il viaggio proseguirà poi mercoledì 21 luglio al parco Pertini di Cotignola dove, accompagnata dal violoncello di Ettore Pagano, Elena proporrà una rilettura del Purgatorio intitolata Purgatorio: l'acqua che purifica.

Il trittico si concluderà giovedì 29 luglio nel giardino della biblioteca comunale di Alfonsine, con Paradiso: nella luce angelica, accompagnata dal duo Psiche.

Mercoledì 4 agosto, al parco Piancastelli di Fusignano, David Riondino si esibirà nello spettacolo Nei dintorni di Dante, accompagnato dalla musica del duo Sconcerto.

Il festival proseguirà mercoledì 11 agosto, quando Marina Massironi e il trio Schumann terranno lo spettacolo Il bacio, in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola. Si tratta di un racconto della Divina commedia condotto partendo dalla passione di Paolo e Francesca.

Lunedì 16 agosto si torna nel giardino della biblioteca di Alfonsine, con lo storico Giuseppe Bellosi che racconterà la “vera” storia della Divina commedia sulle note degli archi di Aldo Capicchioni, Michela Zanotti e Paolo Baldani.

Eravamo io, Virgilio... e non so quant'altri! è invece il titolo della performance Alessandro Braga, accompagnato da Giacomo Rotatori alla fisarmonica, che si terrà venerdì 20 agosto al parco Piancastelli di Fusignano.

A chiudere la rassegna, mercoledì 25 agosto ci penserà Maria Antonietta Centoducati, accompagnata dall'arpa di Carla They; lo spettacolo, dal titolo Dante Suite, avrà luogo al parco Conti di Barbiano.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione: per Alfonsine, telefonare allo 0544 866648 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13); per Cotignola 0545 908871 / 908826 oppure 339 8310504 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13); per Fusignano 0545 955668 / 955653 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 11.30).