Parte la campagna abbonamenti del teatro Walter Chiari

Da sabato 6 novembre avrà inizio la campagna dei nuovi abbonamenti alle rassegne Prosa, Comico e Favole della Stagione 2021/2022 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Gli uffici del Teatro saranno aperti fino a venerdì 12 novembre (domenica 7 novembre esclusa) dalle ore 10 alle ore 13.

La Prosa sarà inaugurata dalla “Prima” del riallestimento di Viva la vida con Pamela Villoresi, uno spettacolo dedicato al genio di Frida Khalo (20 e 21 novembre). Seguiranno Giobbe Covatta e Pino Quartullo nella commedia Hollywood Burger (11 e 12 dicembre). Sarà poi la volta di Claudio Casadio con L’Oreste, uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Casadio darà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale (18 e 19 gennaio). Lucrezia Lante Della Rovere sarà protagonista di L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello (1 e 2 febbraio), mentre Amanda Sandrelli presenterà Lucrezia Forever!, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, in cui l’attrice darà corpo al celebre personaggio creato dalla fumettista Silvia Ziche in un ritratto del mondo femminile contemporaneo, tra autoironia, consapevolezza, tenerezza e realismo (8 e 9 marzo). Chiuderà la rassegna il Teatro Kismet di Bari con Il bacio della vedova di Israel Horowitz con la regia Teresa Ludovico (22 e 23 marzo).

Per quanto riguarda il cartellone Comico, arriveranno sul palcoscenico di Cervia Anna Mazzamauro (16 dicembre), Alessandro Benvenuti (27 gennaio) e il bravissimo imitatore Claudio Lauretta (24 febbraio). L’offerta teatrale delle Favole riservata ai più piccoli e alle loro famiglie, prevede quattro appuntamenti serali (nelle giornate del sabato). Creatività, fantasia, colore, poesia, musica, pupazzi sono solo alcuni degli “elementi” che caratterizzano la messa in scena di La pancia del mondo della Compagnia Rodisio (4 dicembre), Chi ha paura di Denti di ferro? di TCP Tanti Cosi Progetti (18 dicembre), L’atlante delle città di Antonio Panzuto (8 gennaio) e Il seme magico del Teatro Perdavvero, nuova produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri (22 gennaio). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il prezzo degli Abbonamenti alla rassegna Prosa è di 140 euro (con sconti per over65 e under 29); per la rassegna Comico è di 70 euro (con sconti per over65 e under29); l’abbonamento alle Favole costa invece 18 euro.