Parte la "Ceramica per gioco": un laboratorio settimanale dedicato ai bambini

Dal 2 febbraio al 23 marzo il MIC di Faenza propone “Ceramica per gioco”: un mercoledì (ore 16.45-18.30) alla settimana dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni per avvicinarli alla ceramica attraverso il gioco. “Giocare con la Ceramica”, il laboratorio didattico del MIC Faenza fondato da Bruno Munari, considera appunto il gioco come principale metodo di apprendimento.

L’operatrice didattica del MIC Antonella Bassenghi propone un pomeriggio di intrattenimento per i ragazzi per avvicinarli alla ceramica esplorando tutte le tecniche: dal colombino alla sfoglia, dell'ingobbio alla decalcomania, dalla trafila al traforo ogni volta una tecnica diversa e sempre più elaborata ispirata al metodo Munari.

Prenotazione obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org. E’ possibile prenotare da uno a più appuntamenti anche tramite il sito del Mic. Ingresso: 8 euro a ragazzo (comprensivo di materiale, cottura e imballaggio dell’oggetto prodotto).