Parte la Fiaccolata per la pace: dalla Romagna un "no" a tutti i conflitti nel mondo

Inizialmente prevista per l'8 gennaio scorso – rinviata a causa del Covid, martedì 5 aprile ha luogo a Russi la "Fiaccolata per la pace", iniziativa a favore della non violenza e della fraternità che, purtroppo, oggi più che mai diventa di grande importanza nel ribadire un messaggio di Pace chiaro ed inequivocabile.

Il ritrovo è fissato per le 20.30 in piazzetta Dante, da dove partirà il corteo che proseguirà poi per le vie del centro. Invitando tutti i cittadini a partecipare, gli organizzatori segnalano la possibilità di portare con sé la propria bandiera della pace, simbolo condiviso per dire “no” a tutti i conflitti che sono in atto nel mondo.

Alla fiaccolata seguirà in piazzetta Dante un momento di riflessione guidato dagli interventi del sindaco di Russi Valentina Palli, don Pietro Scalini, un rappresentante del Consiglio Islamico di Russi e un delegato della Chiesa Ortodossa. A concludere la manifestazione l'esecuzione di alcuni brani musicali.