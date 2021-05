Parte la rassegna "Radici" con il live di Arianna Pasini e Mondoriviera

Parte la sesta edizione della rassegna Radici, un incontro tra la musica di diversi artisti e la fotografia del collettivo Cesura. Quattro gli appuntamenti che si terranno al Teatro Binario di Cotignola, in viale Vassura 20, riprendendo il calendario di fine 2020, quando le restrizioni non hanno consentito lo svolgimento della rassegna. Le serate, con inizio sempre alle 20, sono venerdì 14 maggio, poi domenica 23, venerdì 28 e infine venerdì 4 giugno. Il cartellone proposto è composto da quattro anteprime nate dall’intersezione tra quattro diversi progetti musicali e una selezione di materiale fotografico e video prodotto dal collettivo Cesura durante il lockdown: il medesimo video per quattro differenti set musicali.

Si comincia venerdì 14 maggio con Arianna Pasini e Mondoriviera. Nostalgia Aliena, il nome della performance che nasce dall’incontro tra l’elettronica postumana di Mondoriviera, progetto solista di Lorenzo Camera (synth, elettronica, computer), e le sonorità romantiche di Arianna Pasini (chitarra elettrica, voce, console dj). Tutte le serate sono a ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione ai numeri 0545 908826 o 339 8310504, dalle 9 alle 13, oppure alla mail eventi @comune.cotignola.ra.it