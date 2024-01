Al via la prevendita dei biglietti per il ritorno di Riccardo Muti e la Filarmonica di Vienna al Ravenna Festival

Tornano al Ravenna Festival i musicisti della Filarmonica di Vienna (la Wiener Philarmoniker) insieme al maestro Riccardo Muti, con un concerto che aprirà la 25esima edizione della kermesse il prossimo 11 maggio, al Pala De Andrè. La prevendita per i biglietti prende il via da giovedì 11 gennaio.

Sarà possibile acquistare i tagliandi alla biglietteria del Teatro Alighieri, anche telefonicamente 0544 249244, online su ravennafestival.org e Vivaticket, presso gli IAT di Ravenna e Cervia e in tutte le filiali della Cassa di Ravenna. I biglietti vanno da 30 a 130 euro (ridotti da 27 a 120); per chi ha sottoscritto carnet Ravenna Festival 2023, il costo va da 23 a 100 euro (con tagliandi acquistabili solo in biglietteria o telefonicamente), mentre i possessori della Carta Giovani Nazionale (18-35 anni) possono acquistare biglietti di III settore a 20 euro e di IV settore a 15 euro.

Riccardo Muti e la Filarmonica di Vienna formano un sodalizio da oltre 50 anni. La prima partecipazione dei Wiener al Ravenna Festival risale al 1992 e, negli anni, hanno arricchito il cartellone di eventi indimenticabili, come la trilogia Mozart-Da Ponte. Quello di maggio sarà il loro dodicesimo appuntamento nella città bizantina (l’undicesimo è stato nel 2021, anno in cui hanno celebrato il cinquantenario del loro sodalizio con Muti) e la prima delle sole tre tappe italiane della tournée.

Per questa occasione Muti e i Wiener propongono Mozart e Schubert. Del primo sarà eseguita la scintillante ed euforica Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K. 385, composta partire da una Serenata commissionata da una famiglia salisburghese (gli Haffner, appunto) e presentata al Burgtheater di Vienna nel 1783. La Sinfonia n. 9 “La grande” di Schubert, respinta dalla Società degli amici della musica di Vienna perché giudicata troppo lunga e difficile, fu riscoperta da Robert Schumann fra le carte del fratello del compositore e affidata alla direzione di Mendelssohn alla Gewandhaus di Lipsia nel 1839. Costellata di gemme tematiche quali solo il liberista Schubert poteva immaginare, richiama l’Inno alla gioia nell’ultimo movimento, in omaggio alla Nona di Beethoven.



Il programma completo del Ravenna Festival sarà presentato sabato 24 febbraio. Info 0544 249244 ravennafestival.org.